Reprodução/Instagram Valmir de Francisquinho lidera as pesquisas em Sergipe

A corrida para o governo de Sergipe vive uma batalha jurídica. O candidato líder nas pesquisas de intenção de voto, Valmir de Francisquinho (PL), teve a candidatura impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE).

Levantamento do Ipec, divulgado na última quinta-feira (22), mostra Francisquinho com 18 pontos de vantagem para o segundo colocado, Rogério Carvalho (PT).

O político foi considerado inelegível por oito anos em 2018. O ex-prefeito de Itabaiana tentou anular a decisão, mas a ação cautelar não foi aceita. No entanto, Fracisquinho afirma que não vai desistir da candidatura.

Na noite de domingo (25), o ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral assegurou que Francisquinho possa seguir com todos os atos programados até 2 de outubro. "A justiça assegura que iremos continuar em nossa campanha, fazendo todos os atos com nome e foto na urna", comemorou o político pelas redes sociais.

A decisão, no entanto, é criticada por adversários. Eles alegam que o fato traz insegurança jurídica para a disputa, complicando ainda mais o cenário eleitoral. Se a impugnação da candidatura for mantida, os votos que ele receber podem ser anulados.

Intenções de votos

Valmir de Francisquinho lidera a pesquisa Ipec para o governo de Sergipe com 38%. Rogério Carvalho (PT) aparece na segunda posição, com 20%. A lista segue com Fábio (PSD),16%, Delegado Alessandro (PSDB), 6% e Niully Campos (PSOL), 3%.

Demais candidatos alcançaram 1%. Votos brancos e nulos somaram 6%. Outros 9% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 19 e 21 de setembro em 32 municípios. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada com o número SE 02694/2022.