Reprodução/Instagram Mesmo inelegível, Valmir de Francisquinho lidera as pesquisas em Sergipe

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confimou p or unanimidade, nesta quinta-feira (29), a inelegibilidade de Valmir de Francisquinho (PL) , candidato ao Governo de Sergipe. Segundo decisão, o nome e o número do político estarão nas urnas no próximo domingo (2). Entretanto, os votos não serão computados nem divulgados.

Em junho, o PL e a coordenação de campanha do ex-prefeito de Itabaiana denunciaram que o presidente do Partido Social Democrático (PSD), deputado Jeferson Andrade, contratou dois escritórios de advocacia para atuarem contra Francisquinho no processo de inelegibilidade.



Segundo relatos divulgados na ocasiião pela imprensa sergipana, a ação tinha o objetivo de favorecer os nomes do partido, inclusive o deputado federal Fábio Mitidieri, que também concorre para o Governo do Estado.

Valmir de Francisquinho, inclusive, lançou o assunto durante um confronto com Fábio Mitidieri no debate realizado pela TV Itnet, em 15 de setembro. "Fábio contratou os melhores escritórios de advocacia em Brasília, com procuração do presidente estadual do partido dele, o PSD, e ele acompanhou de perto lá de Brasília."