Reprodução: TV Globo - 29/09/2022 Soraya Thronicke e o Padre Kelmon se enfrentam no púlpito

O último debate entre os presidenciáveis antes do 1º turno, promovido pela TV Globo nesta quinta-feira (29), foi o mais assistido dos últimos 16 anos, segundo a pesquisa preliminar da Kantar em São Paulo.

Com duração de 3 horas e 20 minutos, das 22h30 de quinta (29) à 01h50 de sexta (30) foi o debate de primeiro turno com maior público desde 2006, quando Luiz Inácio Lula da Silva foi ao segundo turno com Geraldo Alckmin, hoje candidato a vice na chapa do petista.

Pontos de audiência

Segundo a Kantar, o debate na Globo segurou 30 pontos de audiência ao longo de seus primeiros 45 minutos, superando o dobro do saldo obtido na mesma faixa horária na quinta-feira anterior (22) na mesma região. Além disso, rendeu à emissora a sua maior audiência no horário desde 2005 no âmbito nacional.

Os 30 pontos colocam o debate numa situação comparável aos índices de "Pantanal" e à final do mundial de clubes, ocorrido no início do ano e transmitido pela Bandeirantes. Entretanto, nenhuma das duas atrações foi ao ar de madrugada. Nesta quinta, antecedendo o debate, o capítulo da novela marcava 34 pontos em São Paulo quando terminou.

Antes que o programa batesse 60 minutos de duração, a audiência já diminuía. Mesmo assim se manteve em alta, bem acima da média do horário, com 27 pontos em SP. À 1h, o placar ainda somava 20 pontos.

Comparação com outras emissoras

A medição da Kantar Ibope Media pelo site TV Pop, concluiu que a Globo marcou 24,3 pontos de média e foi sintonizada por 49,3% dos televisores ligados. Na mesma faixa, a Record obteve 4,5 pontos, o SBT, 3,6, a Band, 1,2 e a RedeTV!, 0,3 ponto.

O encontro registrou 25 pontos na prévia de audiência do PNT, Painel Nacional de TV, da Kantar Ibope Média, que mensura as 15 regiões metropolitanas de maior consumo do país. Isso significa, em média, 17,8 milhões de pessoas.

Eleições de 2018

No debate anterior ao primeiro turno de 2018, a Globo obteve 22 pontos de média na Grande São Paulo. Na época, Bolsonaro liderava as pesquisas e não compareceu ao programa, alegando estar se recuperando das complicações que enfrentava após levar uma facada em Juiz de Fora (MG).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.