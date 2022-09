Reprodução: TV Globo - 30/09/2022 'Maior cabo eleitoral do PT e do Lula é Bolsonaro', diz Soraya

A candidato Soraya Thronicke (União Brasil) fez duras críticas à gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL), que classificou como desastrosa no âmbito econômico. Ela ainda afirmou que Bolsonaro foi o que mais ajudou Lula a voltar ao protagonismo político.



"Por isso que eu falo: o maior cabo eleitoral do PT e de Luiz Inácio Lula da Silva se chama Jair Bolsonaro".

Em relação a economia, Soraya afirmou que "quando se fala em bancos, quando se fala em juros, falou-se muito do Posto Ipiranga" (se referindo ao ministro da economia, Paulo Guedes).

"(Guedes) não trouxe a economia de mercado, liberal, que nós precisamos, porque se tivesse trazido, nós não teríamos apenas cinco bancos aqui, nós não teríamos esse oligopólio que administra tudo e que fecha esse mercado, nós teríamos cinco mil bancos, como nos Estados Unidos, um mercado aberto", afirmou a candidata do União Brasil.

Soraya e o Padre

A candidata Soraya Thronicke afirmou ainda durante o debate que Padre Kelmon (PTB) é "cabo eleitoral" do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Soraya disse que o petebista arrumou o "emprego" de cabo eleitoral do atual chefe do Executivo do país "depois do auxílio emergencial". Em seguida, a candidata foi interrompida pelo seu adversário na corrida eleitoral.

Kelmon, como resposta, disse que Thronicke é cabo eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por ser de esquerda. William Bonner, mediador do debate, precisou chamar a atenção do candidato do PDT nas eleições.

