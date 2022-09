Rodrigo Garcia (PSDB) teve o maior crescimento nas últimas três semanas entre os principais candidatos ao governo de São Paulo na pesquisa Ipespe/TV Cultura. No levantamento divulgado nesta sexta-feira (30), Rodrigo chegou a 22%, um a mais do que semana passada e seis em comparação à pesquisa divulgada dia 9 de setembro. O atual governador de São Paulo aparece tecnicamente empatado em segundo lugar.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) oscilou dentro da margem de erro desde o início de setembro e atingiu 24% no levantamento de hoje. Já Fernando Haddad (PT), que tinha 36% no início do mês, despencou dois pontos e agora está com 34%. A margem de erro da pesquisa é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Foram entrevistados 1.000 eleitores dias 28 e 29 de setembro. A pesquisa Ipespe/TV Cultura está registrada sob o número SP-00420/2022. Vinícius Poit (Novo) tem 2% e os demais candidatos tiveram 1% ou não pontuaram. Votos brancos e nulos têm 10%. Não sabem ou não souberam responder são 8%.

A pesquisa mostrou que a rejeição a Haddad é de 40% e de Tarcísio, 27%, enquanto Rodrigo Garcia tem o menor índice nesse quesito, de apenas 16%. Rodrigo leva vantagem sobre Tarcísio entre as mulheres (23% a 17%), entre os jovens de 16 a 24 anos (21% a 10%) e entre os idosos com 60 anos ou mais (27% a 25%).

Sobre grau de instrução, Rodrigo Garcia também ganha entre aqueles que têm ensino fundamental (20% a 17%), e sobre renda familiar, leva melhor com os que recebem até dois salários-mínimos (19% a 15%).

A pesquisa Ipespe também fez simulações para o segundo turno e Rodrigo Garcia tem mais chances de vencer Fernando Haddad. O governador de São Paulo subiu 2 pontos em uma semana e tem 40%, contra 43% do petista, que caiu 2 pontos em comparação ao levantamento divulgado semana passada.

Entre Haddad e Tarcísio, o petista vence com diferença maior: 45% a 39%. No cenário de segundo turno entre Rodrigo e Tarcísio, o atual governador de São Paulo supera o candidato bolsonarista por 36% a 34%.