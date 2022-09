"Candidato Kelmon, não consigo entender. O senhor entendeu bem as regras do debate?"

Esta foi considerada a principal intervenção de Bonner, quando Lula (PT) e Padre Kelmon (PTB) discutiam no púlpito. Ele chegou a pausar o evento para dar uma bronca no petebista, que por diversas vezes já havia interrompido as respostas e réplicas dos adversários.