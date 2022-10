Na reta final da campanha pelo Governo de São Paulo, as buscas pelo número do candidato Rodrigo Garcia (PSDB) cresceram 75% na internet, de acordo com a plataforma Google Trends.

A notícia, já esperada pela campanha do governador, acompanha a previsão de que a ampla margem de indecisos identificada nas pesquisas definiria o voto para governador às vésperas da eleição.

De acordo com a última pesquisa IPESPE, divulgada nesta sexta (30), brancos e nulos chegaram a 10%, enquanto 8% dos entrevistados não souberam responder no cenário estimulado. Na pesquisa espontânea, aqueles que não sabem em quem votar chegaram a 30%. Ainda segundo a IPESPE, Haddad segue na liderança pelo Governo de SP com 34% dos votos válidos. Tarcísio de Freitas com 24% e Rodrigo Garcia com 22% estão empatados tecnicamente.

O aumento do interesse é ainda mais vertiginoso na comparação com o início da semana. As buscas por "número rodrigo garcia" cresceram 400% entre a última sexta (23) e hoje (30).

