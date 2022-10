Antonio Augusto/Secom/TSE - 14/06/2022 Alexandre de Moraes, presidente do TSE





O ministro Alexandre de Moraes fez um apelo em prol da democracia às vésperas das eleições gerais de 2022. No dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas para escolherem os seus candidatos aos cargos de deputado federal e estadual, senador, governdor e presidente da República.

Na sua conta oficial do Twitter, o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pediu para que os brasileiros votem com "consciência e responsabilidade" no próximo domingo.

"Eleitoras e eleitores, compareçam no Domingo, 2/10. Vamos todos votar com Paz, Segurança e Harmonia; Respeito e Liberdade; Consciência e Responsabilidade", escreveu o ministro.

"Juntos, todas as brasileiras e brasileiros na grande festa da Democracia: as eleições gerais de 2022", completou o presidente do TSE.

Pedido de afastamento de Moraes

Ricardo Lewandowisk, ministro do TSE, decidiu, nesta sexta-feira (30), arquivar um pedido feito por Jair Bolsonaro (PL) que solicitava o afastamento de Alexandre de Moraes acusando-o de ter feito um gesto de "degola" durante uma votação.

O gesto teria sido feito pelo presidente do TSE durnte uma sessão plenária realizada nesta semana. Estava em análise uma ação que proíbe o chefe do Executivo do país de fazer lives no Palácio da Alvorada.

O documento enviado pelo atual presidente da República alegava que o ato de "degola" feito pelo juiz do TSE , durante votação de um caso sobre Bolsonaro , põe em risco o processo eleitoral e mostra uma conduta "lesiva à imparcialidade".

Na sua decisão, Lewandowisk afirma que o requerimento apresentado por Bolsonaro tem o intuito de "tumultuar o processo eleitoral". Além disso, o ministro ressalta que as acusações do candidato à reeleição pelo PL são desprovidas de fundamentação jurídica.

