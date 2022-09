Reprodução/montagem iG - 29/09/2022 Cláudio Castro (PL) e Marcelo Freixo (PSB)

A pesquisa Datafolha para o governo do Rio de Janeiro , divulgada nesta quinta-feira (29) aponta que o candidato Cláudio Castro (PL), está na liderança da disputa, com 44% dos votos válidos. Em segundo lugar aparece Marcelo Freixo (PSB), com 31%. Este é o último levantamento contratado pelo grupo Folha e Globo antes do primeiro turno das eleições , que começam no próximo domingo (2).

Na pesquisa anterior, divulgada no dia 22 de setembro, Castro tinha 36% e Freixo 26% dos votos estimulados.

Votos válidos

Na contagem dos votos válidos são excluídos os votos em branco ou nulo e os indecisos. A Justiça Eleitoral irá contabilizar e divulgar o resultado oficial desta maneira.

Rodrigo Neves (PDT) : 11%

Paulo Ganime (Novo) : 4%

Cyro Garcia (PSTU) : 3%

Wilson Witzel (PMB) : 2%

Eduardo Serra (PCB) : 2%

Juliete Pantoja (UP) : 2%

Luiz Eugênio (PCO) : 1%

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre o candidato apoiado pelo ex-presidente Lula (PT) e o candidato que representa o presidente Jair Bolsonaro (PL), a diferença é de 7 pontos percentuais. Castro e Freixo mantiveram, respectivamente, os 46% e 38% da última pesquisa.

A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha e pela TV Globo, ouviu 1.500 pessoas entre terça-feira (27) e esta quinta-feira (29). A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número RJ-03260/2022.

