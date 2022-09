Reprodução/O Globo O governador Cláudio Castro (PL) e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) disputam a eleição para governador do Rio

Nesta quinta-feira (22), foi divulgada a nova pesquisa Datafolha ao governo do Rio de Janeiro, e os dados mostram que o atual governador Cláudio Castro (PL) abriu vantagem de 10 pontos percentuais para Marcelo Freixo (PSB). No levantamento anterior, os dois candidatos estavam empatados tecnicamente .

O chefe do executivo fluminense atingiu 36% das intenções de voto, enquanto o deputado federal do PSB anotou 26%.

Castro subiu cinco pontos percentuais (de 31% para 36%) e Freixo oscilou de 27% para 26% em comparação com o relatório anterior divulgado na quinta passada (15).

Intenções de voto na pesquisa estimulada

Cláudio Castro (PL): 36% (31% na pesquisa anterior)

Marcelo Freixo (PSB): 26% (27% na pesquisa anterior)

Rodrigo Neves (PDT): 8% (8% na pesquisa anterior)

Cyro Garcia (PSTU): 2% (3% na pesquisa anterior)

Juliete Pantoja (UP): 2% (1% na pesquisa anterior)

Wilson Witzel (PMB): 2% (3% na pesquisa anterior)

Eduardo Serra (PCB): 2% (3% na pesquisa anterior)

Paulo Ganime (Novo): 1% (1% na pesquisa anterior)

Luiz Eugênio (PCO): 1% (1% na pesquisa anterior)

Branco/nulo/nenhum: 12% (14% na pesquisa anterior)

Não sabe: 9% (8% na pesquisa anterior)

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre o candidato apoiado pelo ex-presidente Lula (PT) e o candidato que representa o presidente Jair Bolsonaro (PL), a diferença subiu 6 pontos percentuais em relação há semana passada. Castro conseguiu atingir 46% (43% na pesquisa anterior) e Freixo ficou com 38% (41% na pesquisa anterior).

Pesquisa espontânea

Castro saltou de 21% para 25%, ocupando a primeira colocação. Freixo oscilou de 17% para 16% e Rodrigo Neves (PDT) foi citado por 3%.

Rejeição

O ex-governador Wilson Witzel aparece na primeira posição (49%). Marcelo Freixo tem 27% e Cláudio Castro atingiu 21%.

Decisão do voto

totalmente decidido: 64% (63% na pesquisa anterior)

ainda pode mudar: 35% (36% na pesquisa anterior)

O levantamento foi contratado pela Folha e pela Globo e realizado entre os dias 20 e 22 de setembro. O instituto escutou 1.526 pessoas que votam no Rio de Janeiro. A pesquisa está registrada no TSE sob o número RJ-07687/2022. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e a taxa de confiança é de 95%.

