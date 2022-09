Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 04/08/2022 Jair Bolsonaro é o candidato à presidência que mais ganhou seguidores no ano eleitoral de 2022

A três dias das eleições presidenciais é possível perceber nas redes sociais o ressurgimento de uma 'fake news' popular entre os bolsonaristas: a confiabilidade das pesquisas de intenções de voto.

O senador Flávio Bolsonaro, o filho '01' do presidente, publicou no Twitter nesta quinta-feira, um vídeo de um homem em Niterói (RJ) em que suspostamente teria sido ignorado por entrevistadores do Datafolha por supostamente 'estar vestido' com a camiseta em apoio ao atual presidente.

Segundo o rapaz, a pesquisadora do Datafolha teria 'desistido' de entrevistá-lo ao ver sua camiseta com a foto do presidente.

O DataFolha sendo desmascarado mais uma vez. Ficamos assim: Bolsonaro perde nas pesquisas e ganha nas urnas, como sempre! pic.twitter.com/xPNdfk78Lh — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) September 29, 2022

Em entrevista à jornalista Leda Nagle no YouTube em 15 de junho, Jair Bolsonaro (PL) também havia questionado as pesquisas do Datafolha , que já mostravam o chefe do executivo em segundo lugar nas intenções de votos, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



“Ora, esse cara que está com 45% em pesquisa? O Datafolha é vendido. Em 2018, o Datafolha falou que eu perdia para qualquer um se fosse para o segundo turno”, disse.

Outro político que também questionou de forma errônea o Datafolha foi o candidato a reeleição para Câmara dos Deputados, o pastor evangélico Marco Feliciano.

8 dias antes das eleições em 2018 o DataFolha dizia que Bolsonaro tinha 28% e perdia para todos no segundo turno. Fizemos 46% nas urnas e no segundo turno ganhamos com mais de 10 milhões de votos. Se dependesse da Foice de São Paulo o PT governava o Brasil até hoje… — 👊🇧🇷 Marco Feliciano 2270 (@marcofeliciano) May 27, 2022

Nós checamos os resultados das pesquisas naquele ano e constamos que o Instituto Datafolha previu a vitória do presidente Bolsonaro 17 dias antes das eleições em 2018. À epoca, Bolsonaro apresentava 28% das intenções , enquanto Fernando Haddad (PT), que aparecia em segundo lugar, tinha 16% (diferença de 12 pontos percentuais).

Outro levantamento realizado antes do segundo turno , em 26 e 27 de outubro, Bolsonaro constava como favorito com 47% , à frente de Haddad que marcava 39% .

Reprodução Folha de S. Paulo Online - 21.10.2018 Datafolha mostrava em 2018 vitória de Bolsonaro sobre Haddad

A vitória de Bolsonaro, em disputa no segundo turno, foi confirmada com 94,44% das seções apuradas . Jair Bolsonaro alcançou (55,54% dos válidos) e Haddad, que somava (44,46%) não tinha mais chances de virar o jogo. Bolsonaro venceu com 57.797.847 votos (55,13%) em 2018 e Haddad foi derrotado com 47.040.906 (44,87%).

Em contrapartida, 31 milhões de brasileiros não votaram em 2018 , o que representa 21,30% de todos os eleitores brasileiros. Se for somado o número de votos brancos e nulos, esse número sobe para 42,1 milhões de eleitores.

