Reprodução/Band - 28.08.2022 Lula e Bolsonaro durante debate na Band

A três dias das eleições presidenciais de de 2022, a pesquisa EXAME/IDEIA divulgada nesta quinta-feira (29) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) com 47% das intenções de voto no primeiro turno contra 37% do atual mandatário do país , Jair Bolsonaro (PL). O petista subiu três pontos em relação a última pesquisa e abriu uma vantagem de 10 pontos na reta final das eleições em relação ao atual presidente.

Em terceiro lugar Ciro Gomes (PDT) aparece com 6% das intenções de voto, três pontos a menos do que na pesquisa feita em agosto. Simone Tebet (MDB) oscilou um ponto para cima, ficando com 5%. Os brancos e nulos são 4% dos que responderam a pesquisa, e em agosto eram 5%. Os demais candidatos pontuaram menos de 1%.

Brancos e nulos são 1%. Já os que não sabem ou não responderam somam 3%.

O levantamento EXAME/IDEIA ouviu 1.500 pessoas entre os dias 23 e 28 de setembro. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. O nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-09782/2022.

