Bolsonaro discursa para apoiadores em Pernambuco

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) , voltou hoje a atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em comício na cidade de Petrolina, em Pernambuco. O Chefe do Executivo chamou o petista de "ladrão" .

Apesar de as pesquisas de intenção de voto mostrarem Lula a frente na corrida presidencial, Jair Bolsonaro afirmou que espera ser reeleito no primeiro turno.

Durante o comício, apoiadores repetiam o discurso do presidente com otimismo e gritavam "primeiro turno, primeiro turno". Bolsonaro disse que o país não deseja ter um "ladrão chefiando o governo federal".

"O que eu tenho a oferecer para vocês é exatamente o contrário do que o ladrão fez ao longo de 14 anos. Completamos três anos e meio no Brasil sem corrupção por parte do governo federal", afirmou o presidente.





Bolsonaro também enfatizou pautas econômicas e de costumes. Ele destacou as ações do governo federal para tentar reduzir o preço dos combustíveis e citou números positivos em relação à inflação, desemprego e crescimento do PIB (Produto Interno Bruto).

"O Brasil está no caminho certo. Inflação para baixo. Emprego cada vez mais aparecendo. PIB também crescendo. Pela frente um grande horizonte para todos nós", disse.

Primeiro turno

A menos de uma semana para o primeiro turno das eleições, Bolsonaro permanece distante de Lula nas pesquisas de intenção de voto. O levantamento Ipec encomendado pela TV Globo e divulgado nesta segunda-feira (26) aponta que o petista segue com chances de ser eleito presidente do Brasil ainda no primeiro turno.

De acordo com a pesquisa, Lula teria 52% dos votos válidos se a eleição fosse hoje. Seu maior adversário no pleito eleitoral, Bolsonaro (PL) tem 34% dos votos considerados válidos, cálculo que desconsidera brancos e nulos e eleitores que não sabem ou responderam.

