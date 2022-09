Reprodução - 19.09.2022 Lula e Bolsonaro

A menos de uma semana das eleições, a pesquisa PoderData para a Presidência da República, divulgada nesta quarta-feira (28), traz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) à frente, com 48% das intenções de voto no primeiro turno , seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 38%. O primeiro turno das eleições está marcado para 2 de outubro .

Logo em seguida, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 6%; Simone Tebet (MDB), com 5%, Felipe D’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil), com 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

O resultado em votos válidos inclui só as intenções atribuídas a um candidato, o que exclui brancos e nulos. É assim que o TSE divulgará os resultados no domingo (2).

O levantamento realizou 4.500 entrevistas entre de 25 a 27 de setembro. A margem de erro é de 1,5 ponto percentual, para mais ou para menos. O intervalo de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-01426/2022.



