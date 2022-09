Montagem Confira a agenda dos candidatos à Presidência para esta quarta (28/9)

Esta é a agenda dos 11 candidatos à Presidência para esta quarta-feira.

Ciro Gomes (PDT): não tem agenda pública.

Constituinte Eymael (DC): agenda não divulgada.

Felipe D’Avila (Novo): às 9h tem reunião com o Instituto Talanoa em São Paulo.

Jair Bolsonaro (PL): às 14h participa de motociata e comício em Santos (SP).

Leo Pericles (UP): cumpre agenda no Rio de Janeiro, onde participa de caminhada pelo Centro, às 10h. Em seguida, às 12h30, participa de debate no Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Às 15h30, participa de caminhada na Zona Sul.

Lula (PT): não tem agenda pública.

Padre Kelmon (PTB): às 10h concede entrevista, em live, para o jornal O Liberal do Pará.

Simone Tebet (MDB): às 10h30 visita o Mercado Municipal de São Paulo e às 19h30 participa de sabatina no Jornal da Record.

Sofia Manzano (PCB): às 13h participa de debate na UFRJ e às 18h participa de react sobre o debate da Globo dos governadores realizada nessa terça (27).

Soraya Thronicke (União): às 17h tem gravação de programa para a propaganda eleitoral gratuita e às 19h tem reunião com a equipe de campanha.

Vera (PSTU): às 14h participa de atividades de campanha em Belém e às 19h realiza live.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.