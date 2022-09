Reprodução/TV Globo - 28.09.2022 Ricardo Nicolau no debate da Globo

Na noite da última terça-feira (27), o candidato ao governo da Amazonas Ricardo Nicolau (Solidariedade) recebeu uma bronca do jornalista José Roberto Burnier durante o debate promovido pela Globo nas eleições 2022 . O mediador se irritou com o postulante ao cargo de governador e precisou chamar a atenção dele por estar infringindo uma regra do programa.



Nicolau ficou incomodado com o discurso de um dos participantes do debate e resolveu acusá-lo de praticar fake news. Para comprovar sua palavra, ele pegou o celular, clicou na tela e mostrou para a câmera um vídeo. Porém, a direção da atração rapidamente mudou o take e exibiu Burnier.

O jornalista estava fazendo anotações no papel e percebeu que Ricardo estava infringindo uma das regras do debate. Foi nesse momento que o mediador demonstrou irritação com o candidato e o alertou que aquela ação não era permitida ser realizada no programa.

“Candidato, eu vou interromper o senhor. O senhor está infringindo a regra que o senhor mesmo assinou. Está claro na regra que os candidatos não podem exibir nada. Nem papel, nem telefone, nem nada. Não pode”, explicou.

Nicolau não gostou do posicionamento de Burnier e acabou rebatendo o jornalista. Porém, o mediador não se calou e voltou a advertir o candidato. “Não importa. Aqui não é pu… Não é para mostrar nada”, concluiu.

Na última terça, a Globo promoveu debates em diversos estados pelo país . Carol Braz (PDT), Eduardo Braga (MDB), Henrique Oliveira (Podemos), Israel Tuyuka (PSOL), Ricardo Nicolau (Solidariedade) e Wilson Lima (União Brasil) participaram do encontro no Amazonas.



Corrida eleitoral no Amazonas

O atual governador e candidato à reeleição Wilson Lima (União Brasil) é quem tem a preferência dos eleitores, segundo a última pesquisa Ipec. Ele tem 34% das intenções de votos no primeiro turno, o que representa um crescimento de 4% em comparação o penúltimo levantamento do instituto.

Na segunda posição está Amazonino Mendes (Cidadania, que tem 26%. Na pesquisa anterior, ele possuía 30%, ou seja, caiu 4%. Eduardo Braga (MDB) registrou 17%, ocupando a terceira posição. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

