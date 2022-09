Reprodução YouTube Band Jornalismo 14.08.2022 Os candidatos ao governo de São Paulo

Os candidatos ao governo de São Paulo montaram suas estratégias para o debate da Globo , que ocorrerá na noite desta terça-feira (27). Rodrigo Garcia (PSDB) seguirá defendendo a sua gestão e apresentando-se como uma figura independente. Tarcísio de Freitas (Republicanos) buscará reforçar seu lado gestor. Fernando Haddad (PT) mostrará que tem o apoio de Geraldo Alckmin (PSB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



O debate da Globo é considerado por todas as campanhas como a mais importante para convencer o eleitor. Na avaliação das equipes, um movimento em torno de uma candidatura pode acontecer logo após o encontro entre os candidatos, como ocorreu em 2018.

As campanhas apontam que a disputa para governador repercute menos do que a presidencial, então o debate da emissora líder de audiência dá protagonismo para os postulantes ao cargo. Por isso há muita preocupação com o desempenho dos candidatos.

Estratégia Rodrigo Garcia

Crescendo nas pesquisas, tendo chances de chegar ao segundo turno, o governador paulista seguirá defendendo a sua gestão, mas evitará falar de João Doria (PSDB). Rodrigo reforçará que é um candidato independente, não apoiando Lula e nem Bolsonaro na corrida presidencial.

Estratégia Tarcísio de Freitas

Tarcísio irá mirar suas críticas contra Rodrigo Garcia, tentando associá-lo a João Doria. Também mostrará seu trabalho como ministro da Infraestrutura no governo Jair Bolsonaro, além de ligar sua imagem ao do presidente da República. Ele tentará, ao máximo, mostra-se uma opção melhor do que o atual governador.

Fernando Haddad

Líder nas pesquisas, a equipe de Haddad identificou que uma disputa com Rodrigo Garcia dificilmente fará o petista vencer as eleições. Por isso a estratégia é apresentar falhas do atual governo de São Paulo. Além disso, o petista reforçará que é o candidato apoiado por Geraldo Alckmin, tentando conquistar o eleitor do interior paulista.

Poit e Elviz Cezar

Com poucas chances de irem para o segundo turno, os dois vão criticar todos os outros candidatos. A tentativa é conquistar alguns eleitores para não ter uma votação muito baixa. Tanto o PDT quanto o Novo estão preocupados com a bancada na Alesp.

