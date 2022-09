O governador Rodrigo Garcia (PSDB) tem uma intensa agenda de campanha a quatro dias do primeiro turno das eleições. Nesta quarta-feira (28), o candidato à reeleição visita seis cidades do interior de São Paulo, reforçando suas propostas para São Paulo continuar crescendo nos próximos quatro anos. Rodrigo é o candidato que mais cresce nas pesquisas e o único com mais chances de vencer o segundo turno contra Fernando Haddad (PT).

“Estou muito otimista para que a gente vá para o segundo turno e possa vencer as eleições. É agora que a população está se ligando na eleição para governador, nesses últimos dias de campanha. Tivemos o último debate na noite de ontem (terça) para expor ideias e para falar sobre o futuro do nosso estado”, disse Rodrigo Garcia em Votorantim, que fez campanha ao lado do candidato ao Senado Edson Aparecido (MDB).

A agenda desta quarta ainda reserva visitas a Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Catanduva. Na quinta-feira, estão previstas visitas a pelo menos cinco cidades em outras regiões do estado para reforçar o compromisso do atual governador de São Paulo para o desenvolvimento do estado.

Rodrigo tem subido nas pesquisas, graças à avaliação positiva de sua gestão que só tem crescido ao passo que o candidato percorre o estado em busca de apoio. Rodrigo tem o melhor desempenho num segundo turno contra Haddad. Ontem, a pesquisa IPEC colocou o atual governador de São Paulo a apenas 3 pontos do ex-prefeito petista. Na segunda-feira (26), a pesquisa Quaest indicou Rodrigo à frente de Haddad no segundo turno.