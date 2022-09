Flickr De acordo com o TSE, desinformação prejudica a honra e a imagem ddo candidato do PT

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinou, nesta segunda-feira (26), a remoção de posts nas redes sociais que divulgam desinformação sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Antonio Palocci .

De acordo com o ministro Paulo de Tarso Severino, as publicações são irregulares pelo fato de se valerem de uma imitação da voz do candidato do PT nas eleições presidenciais para dar uma conotação negativa a uma declaração sua sobre um depoimento prestado pelo ex-ministro da Casa Civil.

As postagens das redes sociais mostam um suposto áudio do petista afirmando que "ninguém teve competência e coragem de acabar" com Palocci. No entanto, o conteúdo se trata de uma imitação da voz de Lula.

O áudio em questão circulou pela primeira vez em setembro de 2017 e, na ocasião, agências de checagem já tinham chegado à conclusão de que o conteúdo era falso.



Tarso Severino analisou uma representação da Coligação Brasil da Esperança, onde está incluído o partido do ex-presidente da República. No requerimento, os partidos acusam, entre outras pessoas, Eduardo Bolsonaro de compartilhar o áudio.

"A propaganda impugnada divulga desinformação ao se valer de uma imitação da voz do candidato Lula para atribuir-lhe reação agressiva sobre suposto depoimento prestado por Antônio Palocci", concluiu o ministro do TSE.

As redes sociais que terão de remover os posts com o áudio falso são: Twitter, Facebook, YouTube, Kwai, Gettr e Soundcloud. Serão apagadas cerca de 50 publicações, sob pena de multa diária de R$ 10 mil.

