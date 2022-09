Foto: Ricardo Stuckert - 14.09.2022 Lula criticou Ciro e Bolsonaro e promete ir ao último debate antes do primeiro turno

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alfinetou Ciro Gomes (PDT) após o pedetista fugir da pergunta sobre possível apoio no segundo turno e relembrou o apoio recebido de Leonel Brizola no pleito de 1989. As declarações foram dadas em um ato na Portela, no Rio de Janeiro (RJ).

Ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD), Lula afirmou que se Brizola estivesse vivo gritaria 'fora Bolsonaro' e faria parte de sua coligação. O pedetista disputou três eleições, duas delas como cabeça de chapa (1989 e 1994) e uma como vice de Lula, em 1998.

"Eu estou vendo aqui o neto do Brizola, o Leonel. Se o Brizola estivesse aqui, o Brizola estava junto conosco aqui pedindo 'fora, Bolsonaro'. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza absoluta que o Brizola estaria do nosso lado", declarou.

No sábado (24), Ciro Gomes afirmou que Lula foi um dos responsáveis pela polarização política no país e se esquivou de responder sobre um possível apoio ao petista no segundo turno. Ciro também não respondeu se deixaria o PDT caso a legenda declarasse apoio ao ex-presidente.

Nesta manhã, o partido informou que não vai punir membros que prefira Lula a Ciro ainda no primeiro turno. A medida foi vista como forma de reaproximação das legendas no âmbito nacional.

"Não vamos tentar convencer um fanático bolsonarista a votar na gente, deixa ele ser comido pelo verme bolsonarista. O que temos [que fazer] é conversar com milhões de pessoas que estão indecisas, que pensam em se abster", declarou o petista.

No ato, Lula aproveitou para criticar a condução de Jair Bolsonaro (PL) na pandemia e as iniciativas do governo federal para privatizar a Petrobras.

"Como é possível um presidente da República dizer que tomar vacina é virar jacaré. O pastor que segue ele não pode ser pastor, não acredita em Deus, não pode falar em nome de Deus", afirmou, acenando ao público evangélico.

Lula ainda garantiu que participará do debate da TV Globo, marcado para quinta-feira (29). O petista não compareceu ao debate do SBT, no sábado, e foi alvo de críticas de seus adversários.

Em resposta às acusações, Lula declarou que seria atacado por cinco candidatos por estar liderando as pesquisas de opinião. No horário do debate, o candidato realizou um comício no bairro de Itaquera, em São Paulo (SP).

"Eu gosto de debate. Mas os debates estão ficando difíceis, porque tem pouca gente com condições de disputar as eleições e eu vou lá disputar com cinco que só tem um objetivo: me atacar, porque estou em primeiro lugar", concluiu.