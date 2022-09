Agência Câmara Eduardo Bolsonaro admitiu compra de imóveis em dinheiro vivo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) admitiu a compra de um imóvel no Rio de Janeiro em dinheiro vivo. Segundo o parlamentar, um terço do valor total de R$ 160 mil para pagos em espécie.

Em um vídeo publicado no YouTube, Bolsonaro disse que o pagamento era condizente ao salário dele na época. O apartamento em questão fica em Copacabana e foi comprado em 2011.

"O apartamento custou R$ 160 mil e nem um terço dele foi pago com dinheiro vivo. Tudo totalmente condizente com o meu salário, e a Folha/UOL só sabe disso por que? Primeiro, porque nós não usamos laranjas, e, segundo, eu detalhei a forma de pagamento na escritura", afirmou.

A família Bolsonaro é acusada de comprar 51 imóveis em dinheiro vivo. O presidente Jair Bolsonaro (PL) já tinha minimizado a compra dos imóveis nesta semana.

Segundo consta na escritura obtida pelo UOL, Eduardo Bolsonaro pagou R$ 50 mil em moeda corrente e outros R$ 110 mil em cheque administrativo.

Essa é a primeira vez que familiares do presidente se pronunciam sobre os imóveis. Eduardo Bolsonaro, no entanto, não respondeu sobre outros apartamentos que teriam sido comprados com dinheiro vivo.

