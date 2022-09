Reprodução/TSE Eleitores acreditam que Ciro Gomes deve renunciar à corrida eleitoral

O candidato do PDT, Ciro Gomes, anunciou que fará um "pronunciamento à nação" nesta segunda-feira (26) em suas redes sociais. Ciro adotou um tom de mistério e não explicou o motivo do manifesto.

O pedetista está em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás de Lula (PT) e Bolsonaro (PL). Nas redes sociais, eleitores suspeitam que Ciro Gomes deve desistir da corrida eleitoral.

AMANHÃ CIRO FARÁ UM IMPORTANTE PRONUNCIAMENTO À NAÇÃO. NÃO PERCA! pic.twitter.com/hZk898Wxr5 — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 25, 2022

A medida pode estar realmente perto de acontecer após as decisões do partido nos últimos dias. No debate realizado no sábado, Ciro se incomodou ao ser perguntado sobre possível apoio ao Lula em um eventual segundo turno e atacou o petista em sua resposta ao dizer que ele é um dos culpados pela polarização do país.

Horas mais tarde, o PDT anunciou que não vai punir membros que apoiarem Lula ainda no primeiro turno. A medida desagradou Ciro Gomes e há assessores do candidato que acreditam haver um racha no partido.