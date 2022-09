Geraldo Magela/Agência Senado Quais documentos preciso levar para votar?

No próximo dia 2, eleitores de todo o Brasil deverão comparecer aos pontos de votação para escolher os novos presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais ou distritais. O que muita gente não sabe é que, para votar, não é necessário levar necessariamente o título de eleitor .

Para exercer o direito ao voto, é necessário apenas levar um documento de identificação oficial com foto, mas a apresentação do título não é obrigatória.

Assim, na hora da votação, serão aceitos documentos como o RG, a carteira de motorista com foto, certificado de reservista, carteira de trabalho, o passaporte e a identidade funcional emitida por órgão de classe.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , os documentos listados acima podem ser apresentados mesmo se estiverem com a data de validade vencida. Importante destacar, no entanto, que certidões de nascimento e casamento não são válidas para votar.

E-Título

A Justiça Eleitoral também permite que o eleitor vote apresentado o e-Título , que pode ser emitido pelo aplicativo disponível para IOS e Android .

Pelo app, o cidadão consegue obter a via digital do título de eleitor e acessar as informações cadastradas na Justiça Eleitoral de maneira mais fácil e rápida. Dados como a zona eleitoral, a situação cadastral, a certidão de quitação eleitoral e a certidão de crimes eleitorais, por exemplo, podem ser acessados na plataforma.

Apesar de não ser necessário apresentar o título na hora da votação, é importante saber a seção eleitoral — que pode ser obtida pelo número que está no título, pela consulta no Portal do TSE ou por meio do e-Título.

No portal do TSE também é possível ter acesso a outras informações e arquivos, como à "colinha eleitoral", que pode ser baixada pela plataforma. O papel tem os campos certos para anotar os números dos candidatos e os cargos referentes.

Mais dúvidas sobre o título de eleitor podem ser tiradas no site da Justiça Eleitoral .

O primeiro turno das eleições 2022 acontece no próximo dia 2 de outubro. Caso um segundo turno seja necessário, ele ocorre no dia 30 do mesmo mês.

