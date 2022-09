Divulgação/Nelson Jr./ ASICS/TSE Posso levar uma "cola" para votar

O primeiro turno das eleições deste ano está chegando e, com ele, surgem muitas dúvidas por parte dos eleitores do que é ou não permitido durante a votação.

Um dos questionamentos é relacionado à "cola" com o número dos candidatos para usar na urna eletrônica .

Mas, afinal, o eleitor pode levar um "colinha" para a urna eletrônica?

Sim. A Justiça Eleitoral permite e, inclusive, incentiva que a população leve a chamada " colinha eleitoral " para a cabine de votação com os números dos candidatos e candidatas escolhidos.

O uso da "cola" no dia da eleição torna a digitação na urna eletrônica mais rápida, contribuindo para a redução das filas, além de facilitar a vida do eleitor, que não vai precisar decorar os números.

Para quem desejar, o portal do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) oferece um arquivo pronto para impressão, na aba " Eleições 2022 ". Basta entrar neste link , fazer o download do arquivo e imprimir. O papel tem os campos certos para anotar os números dos candidatos e os cargos referentes.

Nestas eleições , estão em disputa cinco cargos eletivos que devem ser escolhidos nesta ordem e podem ser anotados no papel:

Deputada ou deputado federal (quatro dígitos);

Deputada ou deputado estadual ou distrital (cinco dígitos);

Senadora ou senador (três dígitos);

Governadora ou governador (dois dígitos);

Presidente da República (dois dígitos).

Mas atenção: a "cola" só pode ser levada para a urna quando é escrita em papel. O uso do celular é proibido pelo eleitor durante a votação. O impedimento também se estende a qualquer outro aparelho de registro de imagens, como câmeras fotográficas, de acordo com o TSE.

Após digitar os números de cada um dos candidatos escolhidos no teclado e conferir a foto na tela da urna, o eleitor precisa apertar o botão verde e confirmar o voto.

Caso a pessoa digite o número errado, é só apertar a tecla "Corrige", digitar novamente e confirmar o voto . No entanto, após computar o a decisão, não é possível voltar atrás.

Eleições

O primeiro turno das eleições deste ano está marcado para 2 de outubro. Caso um segundo turno seja necessário, ele vai ocorrer no dia 30 do mesmo mês.

