Voto em trânsito: entenda o recurso para votar mesmo longe de casa

Eleitores com o título no exterior podem solicitar o voto em trânsito?

Sim! Os votantes com título da Zona Eleitoral do Exterior, que estiverem em trânsito no Brasil no dia da eleição, podem solicitar o recurso. Entretanto, é bom ressaltar que eles votarão apenas para presidente da República, em qualquer capital ou município com mais de 100.000 eleitores.