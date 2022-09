Tarcísio de Freitas sofreu nova derrota na Justiça Eleitoral por repetir campanha irregular de impulsionamento na internet, através de anúncios negativos no Google, contra o governador Rodrigo Garcia. O jurídico de Rodrigo entrou com representação no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) ao alegar que buscas do nome Rodrigo Garcia poderiam ser direcionadas para a página de seu adversário. Tarcísio foi multado em R$ 20 mil.

No final do mês passado a campanha de Rodrigo já havia acionado a justiça pelo impulsionamento irregular de Tarcísio, que fomentava o nome de Rodrigo com propaganda negativa para atrair acesso para o site da campanha. Rodrigo conseguiu êxito, mas Tarcísio repetiu o ato irregular. Nova ação foi apresentada e Tarcísio novamente foi derrotado, desta vez também com aplicação de multa de R$ 20 mil.

A representação foi julgada procedente pela utilização de expediente ilícito, que ofende a legislação que rege a propaganda eleitoral. “As normas eleitorais de regência pressupõem que o impulsionamento de conteúdo seja contratado apenas e tão somente em benefício da candidatura contratante, na medida em que, repita-se, é vedada a sua utilização em prejuízo das candidaturas adversárias ou, ainda, para alterar o teor ou a repercussão da propaganda eleitoral”, citou a justiça.

O TRE-SP julgou procedente a representação, reconhecendo a irregularidade da propaganda de Tarcísio, mediante a utilização do nome de Rodrigo Garcia como palavra-chave no sistema de links patrocinados do Google, violando a legislação eleitoral. E ainda impôs o pagamento de multa.