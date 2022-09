Alan Santos/PR - 07.09.2022 Bolsonaro diz que colocará fim a "abuso" de outro Poder

Darante um comício realizado na cidade de Divinólpolis (MG), nesta sexta-feira (23), o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que, caso seja reeleito, colocará um fim no "abuso" que existe por parte de outro Poder.

"Vocês sabem que vocês estão tendo cada dia mais a sua liberdade ameaçada por um outro Poder, que não é o Poder Executivo. Nós sabemos que devemos colocar um ponto final nesse abuso que existe por parte de outro Poder", afirmou o candidato do PL nas eleições presidenciais.

Bolsonaro não chegou a especificar a qual Poder se referia quando fez a declaração, mesmo ele realizando ataques constantes ao Judiciário , mais especificamente ao STF , desde o início da corrida eleitoral.





"Quatro linhas" da Constituição

Durante o mesmo comício na cidade mineira, o chefe do Executivo do país afirmou ainda que, se tiver mais um mandato à frente do Brasil, todos deverão jogar "dentro das quatro linhas da Constituição ".

"O meu governo sempre jogou dentro das quatro linhas da Constituição. Em havendo a reeleição, todos, sem exceção, jogarão dentro das 4 linhas da Constituição. Ninguém é dono de nada aqui. Eu não mando da presidência da República, eu tenho limites", enfatizou Bolsonaro.

De acordo com ele, apenas o povo "manda na República", e a vontade da população brasileira será soberana após o pleito eleitoral de outubro deste ano.

