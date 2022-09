Reprodução/Band - 29.08.2022 Emedebista tenta chegar ao segundo turno

Nesta quinta-feira (22), Simone Tebet (MDB) voltou a criticar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL). Em sabatina promovida pelo jornal “O Tempo” e pela Rádio Super, de Minas Gerais, ela voltou a se posicionar como uma oposição para que os eleitores fujam da polarização nas eleições 2022 .



A emedebista declarou que Bolsonaro não tem condições de continuar sendo presidente do Brasil. “Cada vez que ele abre a boca e fala besteira”, afirmou a senadora. Ela também comentou que o chefe do executivo federal prejudica a economia brasileira com os seus posicionamentos.

Na quarta colocação nas pesquisas, Tebet continua se declarando como uma candidata capaz de furar a polarização. Na avaliação dela, sua candidatura possui as condições para fazer “um governo de equilíbrio e moderado” que poderá gerar um “ambiente seguro para investidores”.

Simone Tebet ainda criticou Lula por causa da possível não ida do petista para o debate presidencial do SBT que acontecerá no sábado (24). O ex-presidente deve não estar presente no encontro entre presidenciáveis. A assessoria do PT não confirmou a informação.

No único debate presidencial, que foi promovido pela Band, a emedebista foi muito elogiada pelos especialistas pelo seu desempenho. Ela teve embates com Bolsonaro, criticando-o pela sua atuação na pandemia e pelo ataque feito contra a jornalista Vera Magalhães.

Simone Tebet critica o teto de gastos

Tebet falou na sabatina que não é favorável que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tenha que passar pelo teto de gastos. Na avaliação dela, é a única forma do setor avançar.

“Tirar do teto de gastos o recurso que hoje temos com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. É tão pouco se comparado com o Orçamento federal. Estamos falando de um Orçamento de quase R$ 5 trilhões, tirando o serviço da dívida, teremos em torno de R$ 2 trilhões. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação tem hoje em torno de R$ 10 bilhões [...]. E se executa menos de 25%, 30% de todo recurso", concluiu.

