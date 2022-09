Reprodução: Google Maps Fachada da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), no Paraná

A Universidade Estadual de Ponta Grossa ( UEPG ), no Paraná, informou nesta quinta-feira (22) que determinou o afastamento de sete estudantes do curso de Agronomia suspeitos de criar um grupo no WhatsApp para compartilhar figurinhas de cunho racista, homofóbico e nazista . Segundo a instituição, os infratores podem sofrer medidas disciplinares, inclusive serem expulsos do curso, após o término do inquérito administrativo, em até 30 dias. A instituição abriu um processo na ouvidoria para apurar os fatos e encaminhou o caso ao Ministério Público do Paraná (MPPR).

Prints obtidos pelo portal Plural Curitiba mostram que pelo menos 10 alunos interagiram entre si, a princípio em um mesmo dia, entre 20h48 e 21h01. Nesse intervalo, apenas uma pessoa sai do grupo. Outra, em um primeiro momento, escreve "Vocês acham engraçado mesmo?" e depois também compartilha conteúdo preconceituosas.

Uma das figurinhas tem os dizeres "Opa Opa Preto aqui não" sob uma foto de membros da Ku Klux Klan, organização terrorista de extrema-direita, fundada nos Estados Unidos, que se autoproclama supremacista. Na mesma linha, outro sticker compartilhado no grupo vem acompanhado da frase "Opa Opa Gay aqui não", com a imagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao fundo. Um terceiro, ainda, consiste em uma suástica, com uma foto do líder nazista Adolf Hitler ao fundo.

Procurado, o Ministério Público do Paraná afirmou que foi instaurado procedimento para apuração do caso, que tramita sob sigilo.

Em nota, a UEPG ressaltou que, "por meio da Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade, a primeira do tipo numa universidade estadual, atua no combate a toda e qualquer manifestação de racismo".

