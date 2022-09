Pedro França/Agência Senado Segundo o site do TSE, aos mesários, "é proibida toda e qualquer propaganda eleitoral ou manifestação política"

Os mesários , pessoas convocadas ou voluntárias para trabalhar nas eleições , não podem usar roupas ou acessórios com propaganda de seus candidatos. Segundo o site do TSE, aos mesários, "é proibida toda e qualquer propaganda eleitoral ou manifestação política ". A conduta pode acarretar em punições previstas por crime eleitoral.



No caso dos eleitores, é possível realizar manifestações políticas "silenciosas". É permitido usar, por exemplo, bandeiras, broches, bottons, adesivos e camisetas. A Justiça Eleitoral proíbe, no entanto, aglomeração de pessoas com vestuário padronizado que caracterize uma manifestação coletiva.

Como informou anteriormente o iG , há uma série de condutas para os quais o eleitor deve atentar nesta eleição. Uma nova regra é que está proibido o uso de dispositivos como celulares, máquinas fotográficas e filmadoras no momento em que o cidadão se direcionar à urna eletrônica. Se a pessoa estiver portando algum desses aparelhos, ela deve desligá-los e entregá-los aos mesários até terminar de votar.

Entre as condutas permitidas no próximo dia 2, estão levar à cabine de votação lembretes que tenham o número dos candidatos, e isso inclui os famosos "santinhos". Também é possível solicitar a ajuda dos mesários no momento de votar, mas somente para orientações sobre procedimentos técnicos.

