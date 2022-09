Marcello Casal Jr/Agência Brasil Câmara dos Deputados em Brasília

As eleições para eleger o presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais e federais acontecem no dia 2 de outubro em todo o Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 16 mil candidatos irão disputar o cargo de deputado estadual.

Os deputados estaduais representam a população estadual e compõem assembleias legislativas.

Responsabilidades

apresentar projetos de lei;

apresentar decretos legislativos;

apresentar resoluções;

apresentar propostas de emenda à Constituição Estadual;

avaliar e votar em projetos encaminhados por outros deputados, pelo governador, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e pelos cidadãos;

fiscalização contábil e financeira do estado;

também podem fazer diligências pessoais e fiscalizar o trabalho dos órgãos públicos;

também podem requisitarem a instituição de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs).

Mandato

Quando eleito, o deputado assume mandato de quatro anos. Durante esse tempo, participa das sessões plenárias e dos serviços das Comissões.

O parlamentar deve atender pessoalmente aos cidadãos, encaminhando seus pedidos a órgãos governamentais ou apresentando em Plenário assuntos de interesse do segmento social, ou do estado que o elegeu.

Além disso, o deputado pode receber em seu gabinete trabalhadores, dirigentes sindicais, lideranças de várias comunidades e entidades representativas.

Perde o mandato aquele que não frequentar à terça parte das sessões ordinárias, a não ser que esteja de licença ou missão autorizada pela Assembleia Legislativa. Será afastado o deputado que faltar com o decoro parlamentar, abusar das funções asseguradas ou receber vantagens inapropriadas.

