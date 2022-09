Reprodução Brasileiros que moram no exterior tiveram de solicitar a inscrição eleitoral

O primeiro turno das eleições gerais brasileiras acontece no dia 2 de outubro. Os mais de 697 mil de brasileiros que moram fora do Brasil tiveram de fazer solicitações online para ficarem aptos para votar.



O sufrágio é obrigatório para os cidadãos alfabetizados maiores de 18 e menores de 70 anos. Ele é facultativo para quem está com idade entre 16 e 18 anos, assim como para maiores de 70 anos e analfabetos. Essas pessoas votarão para os cargos de presidente e vice-presidente.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informa que os cidadãos maiores de 16 anos que moram foram do Brasil precisaram solicitar, na plataforma Título Net Exterior, a inscrição eleitoral.

As solicitações puderam ser realizadas até o dia 4 de abril de 2022, ou seja, 151 dias antes da data da eleição, como estabelece o TSE. A Justiça Eleitoral só volta a receber os requerimentos após as eleições.

Envio de documentos

Os eleitores tiveram de entrar no Título Net Exterior e preencher um formulário eletrônico com algumas informações pessoais, além de enviar imagens dos seguintes documentos:

documento oficial brasileiro de identificação (carteira de identidade, carteira profissional emitida por órgão criado por lei federal, certidão de nascimento ou casamento, instrumento público no qual conste idade e outros elementos necessários à qualificação do requerente, inclusive a nacionalidade brasileira), devendo o passaporte ser acompanhado de documento que possibilite a individualização do interessado no cadastro, caso se trate do modelo que não disponha de dados sobre filiação;





comprovante ou declaração (formato PDF) que ateste sua residência no exterior;





certificado de quitação do serviço militar (apenas para homens com idade entre 18 e 45 anos).

A solicitação também pôde ser feita mediante o comparecimento à sede da embaixada ou da repartição consular brasileira responsável pela região onde o cidadão reside.

Todas as cópias dos documentos enviados pelo eleitor, assim como o Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE), assinado pelo alistando, foram enviadas à Zona Eleitoral do Exterior, com sede em Brasília, para análise.



Os brasileiros que moram fora do país que tiveram a inscrição deferida já podem obter a versão digital do título de eleitor. No aplicativo e-Título, eles podem verificar o horário e o local de votação para o qual foram direcionados.

Brasileiros aptos a votar no exterior

O Tribunal Superior Eleitoral informou que mais de 697 mil brasileiros que moram em outros países poderão votar, em outubro, para os cargos de presidente e vice-presidente da República. A votação ocorrerá em 181 cidades estrangeiras.

Lisboa (45.273), Miami (40.189), Boston (37.159), Nagoia (35.651) e Londres (34.498) são os locais que contaram com a maior quantidade de eleitores brasileiros com liberados para votar.

A maior parte do eleitorado fora do Brasil é formado por mulheres, com estão 408.055 eleitoras cadastradas. São 289.023 homens aptos para comparecerem aos locais de votação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.