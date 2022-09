Divulgação O deputado federal André Janones

Nesta quinta-feira (22), o deputado federal André Janones (Avante) elogiou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). O candidato à reeleição por uma cadeira na Câmara ficou muito satisfeito com a carta aberta do tucano sobre o “voto pró-democracia”.



“Nunca imaginei FHC me emocionar, mas arrepiei lendo esse tuíte! Não há nada de mais belo na humanidade do que a democracia, pois ela precede qualquer manifestação de amor pelo próximo! Talvez essas palavras seja seu último ato político, FHC, e você passa para história como gigante”, comentou o parlamentar.

FHC se posicionou a favor da democracia e apontou quais pautas são importantes para o desenvolvimento do Brasil. Os temas apresentados pelo ex-presidente estão associados a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como o combate à pobreza e a preservação do meio ambiente.

Apesar de falar de assuntos que estão ligados ao petista, Fernando Henrique Cardoso não falou o nome do líder nas pesquisas. Ele não realizou críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL), mas já admitiu que, numa disputa entre o petista e o atual governante brasileiro, optaria pela primeira opção.

Por ser uma das principais lideranças do PSDB, era aguardado que seu apoio fosse para a senadora Simone Tebet (MDB). No entanto, ele optou por também não citá-la em sua carta aberta.

Com chance de vencer no primeiro turno, Lula tem trabalhado para buscar o voto útil tem dialogado com nomes históricos do PSDB, como Aloysio Nunes. O petista também esperava conquistar o voto útil de FHC e José Serra.

Leia abaixo a carta na íntegra:

FHC defende voto pró-democracia nas eleições

Como é do conhecimento público, tenho idade avançada e, embora não apresente nenhum problema grave de saúde, já não tenho mais energia para participar ativamente do debate político pré-eleitoral.

Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional.

Fernando Henrique Cardoso

Ex-presidente da República

