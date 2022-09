Laleska Diniz Universidades brasileiras são as que mais produzem pesquisa científica na América Latina

As universidades do Brasil se destacam pelo volume de produção científica na América Latina. No ranking divulgado nesta quinta-feira (22/09), pela QS (Quacquarelli Symonds), empresa que avalia o ensino superior de todo o mundo, 9 das 10 primeiras colocadas são instituições brasileiras. A Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) ocupam a 1ª, 2ª e 3ª posição, respectivamente.

No entanto, de acordo com a lista, o país precisa melhorar a qualidade das pesquisas. Isso porque apenas uma universidade brasileira aparece no top 10 do indicador de citações por corpo docente. A Universidade Potiguar, de Natal, é a 6ª melhor na América Latina.

Melhores universidades da América Latina

A USP, por sua vez, é a segunda melhor universidade da América Latina, ficando atrás somente da Pontifícia Universidad Católica de Chile (UC), que está na primeira colocação. Inclusive, ambas ocupam os primeiros lugares do ranking há cinco anos consecutivos.

Na lista, outras duas brasileiras aparecem no top 10: a Unicamp e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 5º e 8º lugares, respectivamente.

Brasil é o melhor representado no ranking

Das 428 instituições avaliadas em 20 países latino-americanos, 98 são brasileiras. De acordo com a publicação, as instituições de ensino superior do Brasil têm “alto grau de estabilidade”. Entre as brasileiras que aparecem no ranking:

23 melhoraram de posição;

24 diminuíram de posição;

47 permaneceram estáveis no último ano;

4 entraram no ranking pela primeira vez.

Universidades bem qualificadas

A USP apresenta nota máxima (100 pontos) nos indicadores de reputação acadêmica , pesquisa internacional e perfil on-line. A boa pontuação em reputação acadêmica, em especial, mostra que a instituição é bem percebida por acadêmicos ao redor do mundo. Além disso, o Brasil também tem 9 das 10 melhores universidades da América Latina no indicador de funcionários com PhD.

Veja o ranking das 20 melhores universidades da América Latina

Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) Universidade de São Paulo (Brasil) Universidad de Chile (Chile) Tecnológico de Monterrey (México) Universidade Estadual de Campinas (Brasil) Universidad de los Andes (Colômbia) Universidad Nacional Autónoma de México (México) Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil) Universidade de Buenos Aires (Argentina) Universidad Nacional de Colombia (Colômbia) Universidade Estadual Paulista (Brasil) Universidad de Concepción (Chile) Pontificia Universidad Católica del Perú (Peru) Universidad de Santiago de Chile (Chile) Universidad de Antioquia (Colômbia) Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) Pontificia Universidad Javeriana (Colômbia) Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasil) Universidad de Costa Rica (Costa Rica)

O ranking completo pode ser conferido no site da Quacquarelli Symonds .