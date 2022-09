Paulo Sergio/Câmara dos Deputados Aliado de Bolsonaro, Arthur Lira quer punir institutos de pesquisas

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu a punição para institutos de pesquisas de opinião que errem de forma intencional ou "demasiada". Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, não há justificativas para resultados "tão divergentes" nas pesquisas.

"Alguém está errando ou prestando um desserviço. Urge estabelecer medidas legais que punam os institutos que erram demasiado ou intencionalmente para prejudicar qualquer candidatura", disse.

"Não podemos permitir que haja manipulações de resultados em pesquisas eleitorais. Isso fere a democracia", completou, sem explicar como essas punições seriam feitas e sob quais critérios.

As pesquisas eleitorais indicam as intenções de voto do período em que são realizadas. Os resultados podem variar em cada instituto de acordo com as metodologias usadas. Dessa forma, os levantamentos sinalizam tendências, que devem ser analisadas com restrição.

Diversas empresas de pesquisa no Brasil se autodenominam “institutos”, o que pode passar a ideia de que são entidades filantrópicas ou ligadas a alguma instituição de ensino.

O que as diferencia uma da outra, em alguns casos, é a carteira de clientes que têm e as regras para aceitar determinados contratos.

