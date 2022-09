Reprodução/Band Marcelo Freixo e Cláudio Castro se enfrentaram

Nesta quinta-feira (15), foi divulgada a nova pesquisa Datafolha ao governo do Rio de Janeiro, e os dados foram positivos para Marcelo Freixo (PSB). Ele está empatado tecnicamente com o governador Cláudio Castro (PL), indo na contramão do resultado do Ipec.



O deputado federal atingiu 27% da preferência dos entrevistados, enquanto o chefe do executivo fluminense anotou 31%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos, os dois se encontram na primeira colocação.

O levantamento foi contratado pela Folha e pela Globo e realizado entre os dias 13 e 15 de setembro. O instituto escutou 1.202 pessoas que votam no Rio de Janeiro. A pesquisa está registrada no TSE sob o número RJ-00509/2022.

Castro seguiu estável e Freixo cresceu 1% em comparação com o relatório anterior. O resultado é diferente do Ipec, que mostrou o deputado federal com 22% e o atual governador com 37%.





Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre o candidato apoiado pelo ex-presidente Lula (PT) e o candidato que representa o presidente Jair Bolsonaro (PL), a diferença caiu 7 pontos percentuais em relação há duas semanas. Freixo conseguiu atingir 41% e Castro ficou com 43%, o que representa empate técnico.

Os eleitores fluminenses parecem bem decididos sobre quem votarão no dia 3 de outubro. Dos que dizem que estarão ao lado de Freixo, 67% afirmam ter certeza que não mudarão de voto, enquanto 70% dos que optaram por Castro declaram estar totalmente decididos.

Pesquisa espontânea

Na espontânea, Castro saltou de 17% para 21%, ocupando a primeira colocação. A boa notícia para Cláudio é o fato de 6% declararem que votarão no “atual governador”. Freixo subiu de 15% para 17%, mantendo-se próximo do seu principal concorrente. Rodrigo Neves (PDT) foi citado por 3%.

Quando o assunto é rejeição, Wilson Witzel aparece na primeira posição com folga (47%). Marcelo Freixo seguiu rejeitado por 25% dos eleitores e Cláudio Castro atingiu 19%.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.