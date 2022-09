Reprodução - 11.08.2022 Haddad, Rodrigo Garcia e Tarcisio de Freitas

A pesquisa Datafolha para o governo de São Paulo , divulgada nesta quinta-feira (22) aponta que o candidato do PT, Fernando Haddad , segue em primeiro lugar com 34%. No entanto, oscilou negativamente, contra um avanço do candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) dentro da margem de erro. Ele foi de 22% para 23%. Rodrigo Garcia (PSDB) segue em terceiro lugar com 19%.

Segundo o último levantamento, divulgado no dia 15 de setembro, o petista marcava 36%. O candidato e atual governador de São Paulo subiu quatro pontos na semana passada, saindo de 15% e alcançando 19%. Nesta pesquisa, ele manteve os 19%.

Os demais candidatos, Carol Vigliar (UP), Gabriel Colombo (PCB), Elvis Cezar (PDT), Antonio Jorge (DC) e Edson Dorta (PCO) marcam 1% cada. Vinicius Poit (Novo) e Altino (PSTU) não pontuaram.

Brancos e nulos se mantiveram em 11%, e os indecisos oscilaram para, 9%, ante 7% da semana passada.

Segundo turno

A pesquisa Datafolha também simulou cenários do segundo turno. Rodrigo Garcia reduziu ainda mais a distância para Fernando Haddad. A diferença entre eles é de 5 pontos. O petista teria 46% contra 41% de Rodrigo. No levantamento anterior era 47% a 41%, respectivamente.

A distância de Haddad para Tarcísio também diminuiu, agora é de 49% a 38% a favor do petista, antes era de 54% a 36%, diferença de 18 pontos.

A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha e pela TV Globo, ouviu 2.000 pessoas em 86 cidades do estado entre terça-feira (20) e esta quinta-feira (22). A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número SP-07041/2022.

