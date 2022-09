Reprodução: Flickr - 24/05/2022 Guilherme Boulos

Nesta quinta-feira (22), Guilherme Boulos (PSOL) rebateu os ataques feitos por Ciro Gomes (PDT). O candidato à Presidência da República das eleições 2022 chamou psolista de “mau-caráter” durante uma sabatina. O concorrente ao cargo de deputado federal se defendeu e ironizou a ida do ex-governador do Ceará para Paris em 2018.



“Tudo carreirista. Guilherme Boulos junto com [Henrique] Meirelles [no palanque de Lula]? É falta de caráter. Alguém está sendo enganado. Você acredita que o Meirelles está sendo enganado? Você acha que o Boulos é burro? Ele é apenas oportunista”, disse Ciro.

O pedetista criticou o ato que reuniu antigos candidatos à Presidência da República que hoje apoiam Lula. O ato contou com as participações de Marina Silva (Rede Sustentabilidade), Geraldo Alckmin (PSB), João Vicente Goulart (PCdoB), Henrique Meirelles (União Brasil), Luciana Genro (PSOL), Fernando Haddad (PT), Cristovam Buarque (Cidadania) e Boulos.

Todos os presentes defenderam a candidatura do petista por entenderem que ele é o único capaz de derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PL). Além disso, todos parabenizaram o ex-presidente por reunir nomes de diversos espectros políticos em torno de um único projeto.

Mas Ciro Gomes, atualmente isolado, já que a sua coligação só tem o PDT, não gostou nem um pouco do encontro e elogiou apenas Heloísa Helena (Rede) por não ter se unido ao PT. “Essa não se vendeu. Merece um voto do brasileiro. Ela não se vendeu, resistiu, está resistindo”, pontuou.

Boulos responde Ciro

Guilherme Boulos soube do ataque de Ciro Gomes e resolveu criticá-lo. O psolista ironizou o fato do pedetista ter viajado para Paris, durante o segundo turno da eleição de 2018, ao invés de fazer campanha a favor de Fernando Haddad, que foi derrotado por Bolsonaro.

“Hoje Ciro Gomes resolveu me atacar gratuitamente. Em seu desespero eleitoral, cada dia escolhe um novo alvo. Parece um palhaço incompetente, que não sabe mais o que fazer para aparecer. Triste fim. Au revoir!”, escreveu.

