Valter Campanato/Agência Brasil - 29/11/2021 Ex-ministro da Educação foi preso em junho deste ano

Um empresário do setor da construção civil afirmou que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro , deu aval para a realização de negociações de contratos de obras federais por reformas em igrejas .

A denúncia foi feita por Ailson Souto da Trindade em entrevista exclusiva concedida ao Estadão. Ele é candidato a deputado estadual pelo partido Progressista no Pará.

De acordo com Ailson, a propina de R$ 5 milhões relacionada às negociações deveria ser entregue em dinheiro vivo para ser transportada de Belém (PA) até Goiânia (GO) no pneu de um veículo.

As reformas seriam realizadas nas igrejas dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, que possuem sede justamente em Goiânia.

Trindade é a 12ª pessoa a denunciar um esquema de corrupção dentro do ministério que era comandado por Ribeiro. O ministro teria dito ao empresário, em encontro realizado no dia 13 de janeiro deste ano, que obras públicas estariam garantidas se ele ajudasse as igrejas dos pastores .



A data citada por Souto ao Estadão está de acordo com o registro de entrada dele no ministério, em Brasília, com fotos nas redes sociais e com a agenda do ministro do MEC.

As negociações acerca da propina seriam firmadas por meio de um contrado fictício assinado entre a igreja de Gilmar e a empresa liderada por Ailson. Além da reformas, foi proposta também a construção de templos no Pará e no Maranhão.

O empresário atualmente responde por crime de estelionato . Ele recebeu uma acusação de aplicar golpes com promessa de liberação de empréstimos para beneficiários do Bolsa Família.

