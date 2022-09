AP O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitri Medvedev

O ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança, Dmitri Medvedev , voltou a ameaçar a Ucrânia com o uso de armas nucleares nesta quinta-feira (22), elevando novamente a tensão sobre o tema.

"Serão realizados os referendos e as repúblicas do Donbass e outros territórios serão anexados à Rússia. A proteção de todos os territórios que aderirem será reforçada significativamente pelas forças armadas russas. A Rússia anunciou não só a capacidade de mobilização, mas também o uso de qualquer arma russa, incluindo as nucleares estratégicas e as armas baseadas em novos princípios, poderão ser usadas para tal proteção", escreveu em sua conta no Telegram.

O aliado de Vladimir Putin ainda afirmou, em tom de ameaça, que os novos mísseis hipersônicos "são capazes de atingir objetivos na Europa e nos Estados Unidos muito rapidamente".

"O establishment ocidental, em geral, e todos os cidadãos dos países da Otan devem entender que a Rússia escolheu a sua estrada e não há como voltar atrás", acrescentou.

