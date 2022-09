Reprodução / TV Band - 21.09.2022 Laje desaba em Itapecerica da Serra (SP)

O desabamento da laje de uma empresa de contêiner em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, na manhã dessa terça-feira (20) , deixou nove mortos e 31 feridos. Entre os mortos, estão sete mulheres e dois homens.

Já entre os feridos , três tiveram escoriações leves e 28 foram encaminhados para hospitais da região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram levadas ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra, ao Pronto-Socorro Central e ao Pronto-Socorro do Jacira .

Veja, abaixo, o nome das vítimas do desabamento:

Óbitos:

Natalia de Arruda Silles, 25 anos;

Diana Amara da Silva, 20 anos;

Claudevan Correia Lima, 35 anos;

Letícia Lira de Oliveira, 26 anos;

Jucimara de Moraes Cezar, 35 anos;

Valquíria Aparecida da Silva, 47 anos;

Diego Ferreira Duarte, 27 anos;

Angela Rodrigues de Souza, 32 anos;

Iara da Silva Soares, 20 anos.

Feridos:

Cecília Aparecida dos Santos;

Alexandre de Morais;

Marcos Vinicius Siqueira;

Donine Versilino da Cruz;

Cleber Eloy do Nascimento;

Natanael Felipe Oliva Silva;

Valdenor Rodrigues de Oliveira;

José Pereira de Souza Filho;

Natalia Contábil Silva;

Daniele Hirre;

Felipe Melanes;

João Alves;

Tamires Aparecida;

Pedro Esp. Santos Soares;

Fernanda Salvador Farias;

Elzio de Sales Junior;

Tamires Silva Madeeke;

Isaac Bezerra da Silva;

Wender Lopes;

Elinaldo Silva;

Ana Carolina Silva;

Larissa Bezerra Melo;

Geovana Dobrowski;

Caíque Alves Xavier;

Elsio Pinheiro;

Antônio Jesus;

Adolfo Ito;

Diego Ramos Pereira.

Documentação irregular

De acordo com a Prefeitura de Itapecerica da Serra , a documentação da empresa onde ocorreu o acidente está irregular:

"Com relação ao imóvel, devido à dimensão e por estar inserido em uma Área de Proteção e Recuperação aos Mananciais, sua regularização é objeto de licenciamento junto ao órgão Ambiental Estadual (CETESB), antecedendo assim à licença municipal. De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, o projeto anteriormente aprovado pela CETESB foi irregularmente alterado, e sua regularização junto aos órgãos públicos estava em trâmite."

O prefeito Dr. Francisco Nakano decretou luto de três dias no município após o ocorrido. Nakano, que é médico socorrista, também ajudou nos primeiros socorros das vítimas . Segundo a prefeitura, cerca de 70 pessoas estavam no local no momento do desabamento .

Ontem, os bombeiros foram acionados às 8h55. A corporação contou com o apoio do Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências (GRAU), do Samu, Polícia Militar, Defesa Civil, Comando de Aviação, entre outros, para realizar o resgate das vítimas.

O candidato a deputado estadual Jones Donizette (Solidariedade) e a candidata a deputada federal Ely Santos também estavam na empresa quando a estrutura desabou.

Segundo publicação no perfil de Donizette, os dois foram convidados na manhã de ontem para conhecer a companhia Mult Tainer e, quando se despediam dos funcionários, parte da estrutura de concreto se rompeu e os deixou presos nos escombros.

Os candidatos e quatro integrantes da equipe deles foram resgatados com vida e levados ao hospital.

