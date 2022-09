Phil Mosley / Unsplash Saúde vai contactar passageiros de voo com caso confirmado de varíola dos macacos no Rio

Após o governo de Vladimir Putin convocar reservistas, as passagens para voos apenas de ida partindo da Rússia em direção a países que não pedem visto esgotaram.

O esgotamento das passagens para diversas cidades aconteceu pouco depois do discurso de Vladimir Putin anunciando a mobilização imediata de cerca de 300 mil reservistas para a guerra na Ucrânia. O decreto que anunciou a mobilização militar foi assinado pelo presidente e entra em vigor ainda nesta quarta-feira (21).

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, disse que, por enquanto, a convocação será limitada àqueles com experiência militar e que estudantes e aqueles que serviram apenas como recrutas não serão convocados.

Os voos diretos de Moscou para Istambul, na Turquia, e Ierevan, na Armênia, destinos que permitem a entrada de russos sem visto, esgotaram.

Algumas rotas com escalas, como de Moscou para Tbilisi, na Geórgia, também não estavam disponíveis, enquanto voos mais baratos da capital para Dubai, nos Emirados Árabes, custavam mais de 300 mil rublos (R$ 25,3 mil).

Uma petição contra a mobilização já foi criada e reúne mais de 179 mil assinaturas. "Nós, cidadãos da Rússia, homens e mulheres, pronunciamo-nos contra uma mobilização parcial ou geral. O presidente Vladimir Putin não tem, e não pode ter, fundamentos legais ou causas argumentadas e ponderadas para anunciá-la", diz a petição.



