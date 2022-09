Pres Ucrânia / Fotos Públicas Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , discursou na noite desta quarta-feira (21) na Assembleia-Geral da ONU e afirmou que a Rússia cometeu crimes contra seu país e deve ser punida.

O pronunciamento do líder ucraniano foi gravado e exibido durante a sessão porque ele preferiu não deixar Kiev em meio à invasão russa.

Zelensky fez um apelo por uma "punição certa" contra os crimes russos e pelas mortes que suas tropas causaram. "As sanções contra o agressor fazem parte da fórmula de paz", disse ele, ao apresentar seu caminho para alcançar a paz na Ucrânia.

Segundo ele, "a Ucrânia quer paz, a Europa quer paz, o mundo quer paz", apenas o presidente da Rússia , Vladimir Putin, quer a guerra .



"Há apenas uma entidade entre todos os Estados-membros da ONU que diria agora se pudesse interromper meu discurso que está feliz com esta guerra, com sua guerra", acrescentou.

Em seu discurso à ONU, o presidente ucraniano voltou a pedir um tribunal especial contra os crimes cometidos pelos russos em seu país.

"Não fomos nós que provocamos essa guerra, houve 88 conversas para evitar a guerra, mas a Rússia em vez de interromper esse crime de ataque o transformou em uma vasta invasão ", enfatizou ele, acusando a Rússia de patrocinar o terrorismo.

Além disso, Zelensky pediu às Nações Unidas que privem a Rússia de seu direito ao veto no Conselho de Segurança e garantiu que a Ucrânia pode vencer a guerra , mas precisa de "tempo, apoio, armas, sistema de defesa e até apoio financeiro".

