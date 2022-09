Reprodução/Youtube PT - Partido dos Trabalhadores 17.09.2022 Lula discursando em comício no Rio Grande do Sul na última sexta-feira (16).

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira (19), que “dará um jeito no Centrão ”. O discurso do petista tem preocupado lideranças dos partidos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (PL). Na avaliação deles, o líder nas pesquisas das eleições 2022 é mais habilidoso e pode conseguir isolar quem faz parte do governo atual.



Não é segredo para ninguém que o ex-chefe do executivo federal tem conversado com aliados para criar uma espécie de “Centrão B”, formado por políticos do MDB, PSD e União Brasil. Lula também tem a intenção de trabalhar nos bastidores para que certos grupos do PP e Republicanos façam parte da sua base.

O petista quer evitar, ao máximo, sentar com Arthur Lira (PP), Valdemar Costa Neto (PL), Ciro Nogueira (PP), entre outros nomes. O objetivo é mostrar que o novo governo tem força suficiente para aprovar pautas sem os caciques que sustentaram a gestão bolsonarista ao longo dos quatro anos.

A estratégia do PT também é uma forma de dar um ponto final no Orçamento Secreto. Lula deixará claro que não aprova a medida e negociará para que a ferramenta tenha um ponto final no Congresso Nacional. Porém, o ex-presidente já tem pedido alternativas para neutralizar o poder da Câmara e do Senado caso não consiga convencê-los de encerrar com a emenda do relator.

Centrão fará desafio a Lula

Com as declarações de Lula, o Centrão passará a responder o assunto publicamente. Um dos esclarecimentos que a base quer é sobre a política econômica. Na avaliação do grupo, não há muita clareza dos planos que a sigla seguirá para melhorar a vida dos brasileiros.

O ex-presidente também não tem feito muita questão em ser claro. Ele tem sinalizado aos eleitores quais são seus objetivos, mas só irá se aprofundar depois da eleição, caso venha a vencer. Seu plano é usar o “mistério” como trunfo para negociar.

Diferentemente de Bolsonaro, lideranças do Centrão, que estão no alto escalão do governo, sabem que Lula é mais habilidoso que o atual presidente. Por isso temem que eles sejam jogados para baixo e outros nomes ocupem posições de destaques no PP, Republicanos e até mesmo no PL.

