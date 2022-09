Reprodução / Youtube 04.09.2022 Lula no ABC em evento com empregadas domésticas

Nesta segunda-feira (19), a ministra do TSE ( Tribunal Superior Eleitoral ) Maria Claudia Bucchianeri determinou que o site 'verdadenarede.com.br', criado pela campanha do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja retirado do ar.

Segundo a campanha do ex-presidente , o site tem como objetivo rebater notícias falsas , no entanto, o texto da decisão publicado pela ministra aponta que há existência de ilegalidades na utilização do domínio por induzir o usuário a acreditar que a página seria uma agência independente de checagem , o que na realidade é um "ambiente oficial" de campanha eleitoral do político.

Bucchianeri, ainda, disse que o nome do site e dos demais canais das redes sociais dos não mostram claramente que se trata de uma página voltada para a propaganda eleitoral. Fora a decisão da retirada do site do ar , a ministra também determinou a remoção dos canais do Telegram e do WhatsApp que divulgavam conteúdos relacionados ao 'Verdade na Rede'. Caso a decisão não seja cumprida, será imposta uma multa diária de R$ 10.000.

A decisão da minstra veio após uma representação da campanha do atual mandatário do país, Jair Bolsonaro, apontando que a página "escamoteia a verdade" e que faz uma propaganda em "desfavor" ao presidente.

Além disso, Bucchianeri também foi responsável por mandar a suspensão do site " Bolsoflix ", que fazia críticas ao presidente , sob o argumento de que a página pode caracterizar propaganda irregular negativa.

O TSE também derrubou, além do 'Verdade na Rede', o site 'Bolsonaro.com.br', que fazia críticas e sátiras ao chefe do Executivo . O endereço foi usado anteriormente pelo governo que perdeu o domínio. A coligação da candidatura de Bolsonaro à reeleição entrou com ação no TSE pedindo a derrubada do site.

