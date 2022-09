Reprodução/Twitter - 06.09.2022 O ex-presidente Lula (PT)





O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a exlcusão de postagens que afirmam que, caso eleito, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer eliminar o agronegócio com apoio do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). A decisão da ministra Cármen Lúcia é liminar e ainda será analisada pelo plenário do TSE.

A ministra identificou a existência de "perigo de dano" representado pelo fato de um "número cada vez maior de pessoas" poder acessar posts com conteúdo inverídico.

"As postagens nas redes sociais dos representados apresentam conteúdo produzido para desinformar, pois a mensagem transmitida, como atestado pelas agências de checagem de informação e de imprensa, não se respaldo nos dados de fato. Não se cuidam de críticas políticas ou legítima manifestação de pensamento. O que se tem é divulgação de mensagem sabidamente inverídica em ofensa à imagem do candidato com inegável desinformação do eleitor", escreveu a ministra na decisão judicial.





A campanha do ex-presidente Lula acredita existir uma "ação coordenada" com objetivo de "distorcer a percepção e opinião do eleitor". O pedido de remoção do conteúdo também aponta que agências jornalísticas de checagens já demonstraram que o petista nunca prometeu eliminar o agronegócio.

Os advogados do petista argumentam que o governo do ex-presidente "promoveu inúmeras medidas de incentivo e subsídio ao agronegócio brasileiro", como o estímulo aregularização das dívidas originária de de crédito rural.

A 13 dias do primeiro turno, o petista lidera as pesquisas de intenção de voto e vêm se movimentando em busca do voto útil. O objetivo da campanha é vencer nas urnas na primeira etapa das eleições .

