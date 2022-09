Um grande evento reuniu na noite desta segunda-feira (19) 511 prefeitos e mais de 2 mil vereadores de vários partidos políticos que apoiam a reeleição do governador Rodrigo Garcia (PSDB). O encontro ocorreu num centro empresarial na capital paulista e contou com a presença do candidato a vice, Geninho Zuliani (União Brasil), do candidato ao Senado Edson Aparecido (MDB), de deputados e de outras importantes lideranças de São Paulo.

“Nossa chapa é formada por pessoas que dedicaram a sua vida a São Paulo, como o Edson Aparecido, candidato ao senado, como o Geninho Zuliani, nosso candidato a vice-governador, e de mulheres e homens que fazem acontecer em São Paulo”, disse Rodrigo Garcia. “Ao meu lado eu tenho um exército de homens e mulheres que me ajudam a governar esse estado. E agora, mais do que nunca, eu preciso de cada um e de cada uma que está aqui presente. É agora que a população está olhando para São Paulo, é agora que a população está vendo a importância dessa eleição para o futuro do nosso estado”, completou.

O perfil municipalista e de parceria com os 645 prefeitos e prefeitas de São Paulo fizeram Rodrigo Garcia conquistar apoio de lideranças políticas em quase todo o estado, inclusive de partidos que integram coligações adversárias nestas eleições, como os prefeitos Ed Thomas (PSB), de Presidente Prudente, Gustavo Costa, o Guti (PSD), de Guarulhos, e Igor Soares (Podemos), de Itapevi. Também estavam presentes prefeitos do PSDB, como Paulo Henrique Serra (Santo André), Dilador Borges (Araçatuba), Rogério Santos (Santos), Duarte Nogueira (Ribeirão Preto) e Mário Celso Lopes (Andradina), entre outros.

“Nós vamos trabalhar muito e eu preciso de cada um de vocês na sua cidade para falar da importância da eleição de governador de São Paulo. Eu sei que não tem sido um embate fácil. A guerra de narrativa engole aqueles que fazem política com seriedade, mas não vai engolir a verdade. Não vão engolir aqueles que sempre trabalharam por esse estado, porque Deus e a verdade estão do nosso lado e é por isso que eu tenho convicção na vitória no dia 2 de outubro”, enfatizou governador.

Rodrigo Garcia participou antes de um encontro do Tucanáticos, que reúne em sua maioria jovens tucanos do estado. Todo apoio agora é para garantir o novo governador de São Paulo no segundo turno das eleições. Última pesquisa do Datafolha divulgada semana passada indicou forte ascensão e colocou Rodrigo Garcia empatado em segundo lugar.

“É agora que vamos virar essa eleição, é agora que vamos chegar no segundo turno e é agora que vamos fazer valer todo nosso esforço. Vamos acordar mais cedo e dormir mais tarde, porque vai valer à pena toda essa luta. Prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, vamos à vitória, vamos trabalhar e vamos ganhar essa eleição”, concluiu Rodrigo.