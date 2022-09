Reprodução/Youtube PT - Partido dos Trabalhadores 17.09.2022 O ex-presidente Lula (PT)





O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que Jair Bolsonaro (PL) está prevendo a derrota nas urnas ao dizer que se não obtiver 60% dos votos é porque algo "anormal" aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral. A fala do petista ocorreu na última segunda-feira (19) em encontro com empresários do setor do turismo .

"O homem está dizendo que se não ganhar no primeiro turno com mais de 60% é porque houve problemas nas urnas. Ou seja, fico otimista quando ele fala isso, porque já está prevendo a derrota", disse o ex-presidente.

Lula prometeu que irá trabalhar para reduzir o preço dos combustíveis e ouviu queixas sobre o valor do querosene da aviação. O petista disse que iria resolver a questão levantada pelos presentes e afirmou que o preço das passagens é um impeditivo para viagens.

"Uma passagem do Rio para São Paulo está quase R$ 1.000 reais. Isso não é normal. Para fazer turismo é preciso primeiro fazer com que o povo consiga comprar passagem. E segundo, que o povo tenha aumento de salário e não precise ficar quatro anos na fila da aposentadoria", destaca.

O ex-presidente confessou ter ficado frustrado com a Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil. Lula indica que as denúncias de corrupção nos projetos de construção dos estádios prejudicou o clima para o campeonato.

O petista afirmou ter consultado o ministro do Tribunal de Contas da União Valmir Campelo, que o teria assegurado que só houve uma irregularidade pontual na obra do Maracanã.





"A imagem era a de uma Copa do Mundo corrupta, de que todo mundo roubou nos estádios. Eu fico imaginando o ódio que estava impregnado dentro da cabeça dos nossos jogadores naquele 7 a 1, porque o País estava irritado, nervoso. Quando eu vi aquele povo xingando a Dilma na abertura, aquilo não era comportamento de um povo que estivesse na sua normalidade", disse o ex-presidente.

Lula esteve ao lado do candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad. Ele afirmou que seria "uma benção de Deus a gente ganhar o Brasil e ganhar São Paulo juntos".

