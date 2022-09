Montagem Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas disputam uma vaga no segundo turno

Nesta segunda-feira (19), o candidato à reeleição ao governo de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB) criticou Tarcísio de Freitas (Republicanos). O tucano rebateu, através do seu perfil no Twitter, a declaração do seu adversário sobre as escolas de tempo integral do estado.



O atrito começou durante um comício feito pelo ex-ministro da Infraestrutura. O candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro afirmou que “a escola de tempo integral não pode ser uma prisão para o aluno”. Então o atual governador decidiu se manifestar para defender seu legado.

“Tarcísio, respeite as conquistas de São Paulo. Eu não falo mal do seu estado aqui. Comparar escola integral com prisão é um desrespeito a nós paulistas. Pergunte para as mães o q elas acham de ver seus filhos estudando e se alimentando em dobro”, escreveu o tucano.

Após rebater a fala do seu adversário, ele explicou qual o desempenho do seu governo. “Em três anos, a gente multiplicou por 10 o número de alunos em tempo integral. Um milhão de alunos que estão fora das ruas, protegidos e recuperando o aprendizado”, completou.

. @tarcisiogdf , respeite as conquistas de SP. Eu não falo mal do seu estado aqui. Comparar escola integral com prisão é um desrespeito a nós paulistas. Pergunte p/ as mães o q elas acham de ver seus filhos estudando e se alimentando em dobro. (+) pic.twitter.com/Qw5so5Yrqu — Rodrigo Garcia (@rodrigogarcia_) September 19, 2022





Rodrigo Garcia x Tarcísio de Freitas

A última pesquisa Datafolha mostrou o ex-ministro com 22% das intenções de votos contra 19% do atual governador do estado. Os dois estão empatados tecnicamente. Por conta disso, ambos vêm se criticando nas redes sociais e nas propagandas gratuitas na TV e no rádio.

Eles lutam por uma vaga no segundo turno na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. Tarcísio aposta na sua ligação com o presidente Jair Bolsonaro, enquanto Garcia tem se apresentado como um candidato independente, se desvinculando do governo João Doria (PSDB).

Os tucanos apostam que conseguirão chegar à última semana na segunda colocação, alcançando o segundo turno. Já o grupo de Freitas aponta que outros levantamentos colocam o ex-ministro na vice-liderança com folga.

A única certeza dos dois candidatos é que um deles enfrentará o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT). O petista tem 36% das intenções de votos e lidera a disputa pelo governo paulista com folga.

