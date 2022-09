Os ex-candidatos à Presidência da República em eleições anteriores se reuniram com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (19) em São Paulo e declararam apoio ao petista.

Um dos motivos do massivo apoio ao cantidado petista é impedir a reeleição de Jair Bolsonaro (PL). A corrida eleitoral deste ano está marcada por alianças de políticos que visam barrar a continuidade do atual presidente no controle da administração do país. Guilherme Boulos , Marina Silva e Fernando Haddad já manifestaram apoio ao candidato do PT anteriormente. Marina apresentou propostas ambientais a Lula na semana passada.

A deputada estadual no Rio Grande do Sul Luciana Genro (PSOL) defendeu o voto em Lula para barrar o “projeto fascista” de Bolsonaro. Ex-senador Cristovam Buarque anunciou apoio ao ex-presidente nesta segunda-feira. João Vicente Goulart , candidato à presidência pelo PPL nas eleições de 2018, defendeu a eleição de Lula para evitar uma nova ditadura. Henrique Meirelles , ex-presidente do Banco Central, destacou o desempenho da economia no governo petista e manifestou apoio a Lula.

"Eu estou feliz porque essa reunião, essa fotografia, ela simboliza a reconstrução do Brasil", completou Lula convocando os aliados a um desafio para restabelecer a 'palavra soberania' no país.

“Nós vamos restabelecer a palavra soberania na sua plenitude, redefinir o papel de cada um porque as instituições estão desmontadas, muitas vezes até desmoralizadas. Todo mundo sabe a briga que a gente vai ter para discutir esse tal desse orçamento secreto”, completou o ex-presidente, referindo-se à decisão do Congresso que transferiu para deputados e senadores o poder de decidir onde é aplicada boa parte do recursos públicos destinados a investimentos.



Participaram do evento Guilherme Boulos que concorreu à presidência em 2018 pelo PSOL; Luciana Genro , que concorreu em 2014 pelo PSOL; Cristovam Buarque , que concorreu em 2006 pelo PDT; Marina Silva , que concorreu em 2010 pelo PV, 2014 pelo PSB e em 2018 pela Rede; Fernando Haddad, que concorreu em 2018 pelo PT; Henrique Meirelles, que concorreu em 2018 pelo MDB e João Vicente Goulart, que concorreu em 2018 pelo PPL.

